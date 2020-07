Meisterwerke auf der Violine sind am 29. Juli in Bad Berka zu hören.

Bad Berka. Geistliche Sommermusiken am 29. Juli in Bad Berka fortgesetzt

Meisterwerke auf der Violine

„Die schönsten Meisterwerke auf der Violine“ verspricht der Titel des nächsten Konzerts, mit dem am Mittwoch, 29. Juli, die Reihe der geistlichen Sommermusiken in Bad Berka fortgesetzt wird. In der Stadtkirche St. Marien ist ab 19.30 Uhr Franziska König mit Werken von Johann Sebastian Bach und Eugene Ysaye zu hören.

Beim Konzert gelten die derzeit üblichen Hygienevorkehrungen. Der Eintritt ist frei. Die Kollekte am Ausgang kommt der Kirchenmusik vor Ort zugute.