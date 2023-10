Meldungen aus Weimar und Umgebung: Hundebiss, Diebstahl und Verkehrsunfall

Weimar Frau wird von einem freilaufenden Hund gebissen. Ein Schüler stiehlt Computerhardware aus der eigenen Schule und ein dramatischer Unfall mit einem Lastenfahrrad.

Zwei freilaufenden Hunden begegnete am Dienstagnachmittag eine 56-Jährige in Bad Berka. Nach Polizeiinformationen rannten die Hunde auf sie zu, als plötzlich einer der beiden sie ins Bein biss. Die Frau ließ die Wunde in einem Krankenhaus behandeln. Die 58-jährige Besitzerin der Hunde wurde ausfindig gemacht. Sie erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Der Hausmeister einer Schule in Blankenhain beobachtete am Dienstagvormittag, wie ein 15-jähriger Schüler Computerequipment aus der Schule entwendete und damit das Schulgelände verließ. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Beschuldigte in der Wohnung seines Bruders angetroffen Er räumte die Tat ein und gab die Beute heraus. Die Gegenstände im Wert von 650 Euro wurden an die Schule zurückgegeben.

Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich Humboldtstraße / Windmühlenstraße zu einem Unfall mit Personenschaden. Laut Polizeimeldung fuhr eine 35-jährige Auto-Fahrerin in Weimar auf der Humboldtstraße stadteinwärts und wollte links auf die Windmühlenstraße abbiegen. Dabei schnitt sie die Kurve, kam zu weit nach links und stieß dort gegen ein wartendes Lastenfahrrad einer Mutter mit zwei Kindern. Die Mutter verletzte sich, ihr zehnjähriger Sohn erlitt Schürfwunden. Die einjährige Tochter blieb glücklicherweise unverletzt. Beide Kinder wurden an der Unfallstelle dem Vater übergeben. Die Mutter wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf circa 1000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.