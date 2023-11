Meldungen der Polizei Weimar: Lkw-Fahrer begeht mehrere Verstöße – Fahrgäste stürzen im Bus

Weimar Drogen, Alkohol und kein Führerschein: In Weimar muss sich ein Lkw-Fahrer wegen mehrerer Verstöße verantworten. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Mehrere Verstöße bei Kontrolle

Gegen 20.15 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass in der Ortslage Neumark ein Lkw-Fahrer unterwegs sei, der nicht im Besitz eines Führerscheins, dafür aber unter Einfluss von Alkohol sei. Kurz nach dem Ortsausgang Berlstedt stoppten die eingesetzten Polizisten das Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass dem Fahrer der Führerschein im Jahr 2013 entzogen wurde. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,61 Promille. Auch der Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. Über die Firma wurde ein Ersatzfahrer angefordert, der bisherige Fahrer fuhr nur noch als Fahrgast ins Klinikum zur Blutentnahme, heißt es in der Mitteilung.

Fahrgäste stürzen im Bus und werden verletzt

Bei einem Unfall wurden in Weimar zwei Fahrgäste eines Busses verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Buttelstedter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein Linienbus fuhr auf dem Busstreifen ebenfalls in Richtung Stadtzentrum. Als die Pkw-Fahrerin kurzentschlossen auf das Tankstellengelände abbog, übersah sie den geradeausfahrenden Bus. Um eine Kollision zu vermeiden, führte der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durch. Dadurch stürzten zwei Insassen und wurden leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht.

Unter Drogeneinfluss

Am 8. November gegen 13.30 Uhr kontrollierten Polizisten in der Steinbrüchenstraße einen 36-jährigen Pkw-Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest führte zu einem positiven Ergebnis auf den Konsum von Amphetaminen. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde vor Ort abgestellt und es ging ins Klinikum zur Blutentnahme.

Spiegel trifft Fahrer im Gesicht

Am Mittwoch gegen 6 Uhr fuhren der Fahrer eines Lkw Iveco sowie der Fahrer eines Lkw MAN die Landstraße zwischen dem Gewerbegebiet UNO und der B 85 im Gegenverkehr. Wegen des zu geringen Abstandes kam es zur Kollision der Fahrzeuge im Bereich der Außenspiegel. Bei einem der Lkw brach dieser ab, flog durch die geöffnete Seitenscheibe in die Fahrerkabine, traf den Fahrer im Gesicht und schlug ihm mehrere Zähne aus. Er wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. Der andere Fahrer blieb unverletzt.

