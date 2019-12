Mellingen überzeugt als neuer Standort der Direktvermarkter

Sie gaben alles, brachten Ideen und Sorgfalt ein – aber als am Samstag die drei Besten im Wettbewerb um den Thüringer Genusspreis gekürt wurden, blieben die Anbieter aus dem Weimarer Land ohne Trophäe. Die Besucher des Weihnachtsmarktes der Direktvermarkter auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Mellingen hatten eine Woche zuvor abgestimmt, und die meisten Punkte bekamen einmal mehr die Wittigs aus Eichenberg, einem kleinen Dorf bei Kahla. Zum dritten Mal in Folge darf sich die Milchschäferei und Käserei die Sieger-Urkunde in ihren Hofladen hängen. „Ich hab mir im Versand ein paar Gewürze bestellt, einfach ein bisschen rumprobiert, bis es mir selber geschmeckt hat“ – so einfach schilderte Stephanie Wittig das Entstehen ihrer „Bruschetta-Creme Schafmilch“.

„Jedes gute Produkt erzählt ja auch immer eine Story drumherum“, sagte Matthias Knape vom Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum in Jena, das den Markt gemeinsam mit dem Landesverband der Direktvermarkter und dem Landwirtschaftsministerium des Freistaates zum 21. Mal organisierte. Am Stand der Tonndorfer Schloss-Imkerei etwa erzählte am Samstag der aktuell einzige Thüringer Imker-Azubi, Maximilian Weber, immer wieder die Geschichte der Honigsorte, mit dem sich der Betrieb zum ersten Mal überhaupt am Genusspreis-Wettbewerb beteiligt hatte. „Eben weil es ein so besonderer Honig ist“, so Weber. Die Tonndorfer stellten einen Bienenwagen mit 45 Völkern an den Rand eines Feldes im Kyffhäuserkreis: Der dortige Bio-Landwirt arbeitet mit Phacelia, einer violett blühenden Pflanze, als Gründünger. Das heißt, sie wächst zeitlich zwischen zwei „echten“ Kulturen und wird nach dem Blühen ins Erdreich eingeackert. „Das gibt einen besonders fruchtig-exotischen Honig“, schwärmt Weber. Allerdings sei Phacelia ebenso wie die Kornblume, früher eine der wichtigsten Imker-Pflanzen, in Thüringen eher selten geworden.

Dass das Votum nicht für einen der drei prämierten Plätze reichte, nahmen die Tonndorfer aber ebenso sportlich wie zum Beispiel die Wildvermarktung Blankenhain. Die gehört zu den regelmäßigen Teilnehmern des Marktes, diesmal allerdings hatte zum ersten Mal der neue Besitzer Sven Meyer den Hut auf. 26 Tonnen Wild verarbeitet der Betrieb pro Jahr – ohne Zuchttiere, sondern ausschließlich frei lebende und von Jägern erlegte Wildschweine, Rehe oder Hirsche. Als Renner entpuppte sich das Wildschwein-Griebenfett: Es war schon am Samstag restlos ausverkauft.

Sowohl für die Schlossimker als auch den Wildverarbeiter hat sich der Markt finanziell gelohnt, sie wollen im nächsten Jahr wieder dabeisein. Und fast nur Lob gab es für den neuen Standort rund um die Marienberger Halle der Agrargenossenschaft Mellingen. Veraltete Einträger im Internet hatten zwar noch einige Besucher zum Pflanzenhof Tonndorf fahren lassen, dem Gastgeber bis 2018. „Aber die Resonanzen sprechen dafür, dass wir wohl in Mellingen bleiben werden“, so Knape. „Unter anderem wegen der Logistik: Nähe zur Autobahn, 1100 Parkplätze im Umfeld.“ Im Februar werde es in einem der 24 beteiligten Betriebe eine Auswertungs-Runde mit allen Teilnehmern geben, wo diese dann noch einmal demokratisch darüber abstimmen, ob der Markt in Mellingen bleibt.