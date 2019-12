Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mellinger Chor tritt in Magdala auf

Der Gesangverein „Liedertafel“ aus dem benachbarten Mellingen unter Leitung von Veronika Pfennig gestaltet am Mittwoch, 11. Dezember, das zweite Adventskonzert in der Magdalaer Kirche. Los geht es um 19 Uhr. Es ist eine der ersten Veranstaltungen unter Regie des neu gewählten evangelischen Gemeindekirchenrates im Verband Magdala, zu dem auch mehrere Dörfer im Saale-Holzland-Kreis gehören. Dessen Vorsitz hat in der konstituierenden Sitzung im November Pfarrerin Jeannette Schurig übernommen. Ihr 1. Stellvertreter ist André Starke aus Milda, er wird nach einer Einarbeitungszeit an die Spitze des Rates rücken. 2. Stellvertreter ist Thomas Schmutzler aus Kleinkröbitz. Aus Magdala gehören dem neunköpfigen Gremium Christel Vopel, Birgit Wunderlich und Katharina Hein an. Die Wahlbeteiligung im Kirchengemeindeverband lag bei 40 Prozent. Verabschiedet aus dem Rat haben sich drei Mitglieder, darunter Dietmar Hein aus Magdala. Der Rat wurde für sechs Jahre gewählt, seine Mitglieder stehen unter anderem über die Internetseite www.kirche-magdala.de für Fragen, Anregungen und Wünsche zur Verfügung.