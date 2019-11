Mellinger gehen mit offenem Motto in die 48. Saison

„Es muss keinen Sinn machen – Hauptsache, es macht Spaß!“ Mit diesem Motto ist der Mellinger Faschings-Club (MFC) am Montagvormittag in seine 48. Saison gestartet. Die Gemeinde und der Verein verbanden die traditionelle Übergabe des Schlüssels zur Gemeindeverwaltung von Bürgermeister Eberhard Hildebrandt an MFC-Präsidentin Sophia Eißmann mit einem symbolischen Spatenstich. Dafür hatten sie sich auf der Wiese im Gewerbegebiet neben dem Hotel Ilmtal eingefunden, wo ab dem kommenden Frühjahr die neue Mehrzweckhalle des Dorfes entstehen soll.

Hildebrandt hofft auf eine Fertigstellung der Halle im übernächsten Jahr, „aber vermutlich nicht so zeitig, dass der Fasching sie schon nutzen kann. Das ist wohl eher ab 2022 realistisch.“ Bis dahin nutzt der MFC wie in den Jahren zuvor für seine fünf großen Veranstaltungen im Februar die Marienberger Halle auf dem Gelände der Agrargenossenschaft. Und den großen Mehrzweckraum der Alten Schule: Dort steigt am Samstag, 16. November, die erste Party. Los geht es 19.11 Uhr, der Eintritt ist frei, alle Faschingsbegeisterten willkommen. In zwei Programm-Blöcken mit je drei Auftritten gibt es einen Vorgeschmack auf das, was hier in den Festsitzungen am 15. und 22. Februar zu erleben sein wird. Zudem stellt der MFC an diesem Abend sein neues Prinzenpaar vor, dessen Identität er bis dahin als strenges Geheimnis hütet. „Die Jugend ist ja in dem Punkt ein bisschen zurückhaltend“, schmunzelte Sophia Eißmann. „Aber mit ein bisschen Überredungskunst haben wir doch wieder zwei tolle Kandidaten gefunden.“

Die November-Veranstaltung war in den letzten Jahren ein „Wanderzirkus“: Der MFC feierte sie unter anderem in Kiliansroda oder im Feuerwehrgerätehaus. Da die Narren den Raum am Tag zuvor schon zum Schmücken benötigen, war die Alte Schule diesmal die naheliegende Lösung. Sie dient dem MFC ansonsten vor allem als Trainingsquartier: Die Garde trainiert hier schon seit August für ihre Auftritte, alle anderen Gruppen seit September – mindestens ein Mal wöchentlich, einige auch öfter. Das Motto legte die Programm-Gruppe des Vereins schon im Sommer fest und wählte diesmal bewusst ein Offenes, das den Gruppen jede Menge kreativen Spielraum lässt.

Am Samstag stehen rund 50 Mitwirkende auf der Bühne, im Februar dürften es ungefähr doppelt so viele sein. Dann kommen beispielsweise die Akrobaten des Sportvereins Blau-Gelb hinzu oder die Kinder-Tanzgruppen. Mit der neuen Mehrzweckhalle will der MFC seinen Auftakt-Abend künftig deutlich aufwerten und dann ein vollwertiges Programm anbieten.

Personell ist der Verein gut aufgestellt, er hält seine Mitgliederzahl auf einem stabilen Niveau von rund 80. Etwas ungewöhnlich: Im fünfköpfigen Vorstand sind seit der jüngsten Wahl im August die Frauen mit 3:2 in der Überzahl. Neu hinzu kam Claudia Meincke als Vizepräsidentin.

Neben den beiden Festsitzungen am 15. und 22. Februar, die jeweils 20.11 beginnen, steht am 16. Februar eine „Festsitzung am Nachmittag“ ab 14.11 Uhr auf dem Plan – gedacht vor allem für die älteren Mellinger. Am 20. Februar ist ab 2.11 Uhr der legendäre MFC-Weiberfasching angesetzt, den Schlusspunkt bildet am 23. Februar ab 15.11 Uhr der Kinderfasching.