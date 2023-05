Mellinger Verein geht mit neuem Team in die Kirmes

In einem so großen Dorf wie Mellingen ist auch von den Musikern (wie hier 2019) zur Ständchen-Runde Kondition gefragt.

Mellingen. Der „Kritzekrebsmarkt“ mischt ab Freitag drei Tage lang Mellingen ordentlich auf.

Mit neuem Vorstand (Max Möller, Toni Hildebrandt und Benjamin Gretscher) sowie neuem Burschenvater (Oliver Axthelm) geht der Traditionsverein „Kritzekrebsmarkt 1609“ in die diesjährige Mellinger Kirmes.

Die Feierlichkeiten am Freitag, 19. Mai, starten 19 Uhr mit dem Kirmesgottesdienst in der Kirche, bevor der „Kritzekrebsmarkt“ am Abend zum zweiten Mal in seiner Geschichte die neue Mehrzweckhalle entert: Feierlicher Einmarsch ist um 21.30 Uhr mit dem Mellinger Spielmannszug, danach bittet „Rockpirat“ zur Hit-Party.

Weiter geht es am Samstag, 20. Mai, mit der traditionellen Ständchen-Tour durch das Dorf, gefolgt vom Kirmestanz ab 20.30 Uhr mit „PubGun“. Am Sonntag folgt ebenfalls in der Mehrzweckhalle mit Frühschoppen ab 10 und Kindertanz ab 14 Uhr der Ausklang.