Der Mensabetrieb in Weimar läuft auch in der vorlesungsfreien Zeit weiter. Indes gelten für die Einrichtungen des Studierendenwerkes Einschränkungen.

Mensa-Betrieb läuft in Weimar auch in der vorlesungsfreien Zeit weiter

Weimar. Allerdings gilt weiterhin: Die Allgemeinheit hat nur zur Cafeteria der Anna-Amalia-Bibliothek Zutritt.

Obwohl es sich für das Studierendenwerk nicht rechnet, bleiben die Mensa am Park und die Cafeteria am Horn für Studierende und Hochschulpersonal auch in der derzeit vorlesungsfreien Zeit geöffnet. Ebenso auch für das allgemeine Publikums die Cafeteria der Anna-Amalia-Bibliothek. Überall gelte 3G sowie Maskenpflicht fern des Sitzplatzes. Mit der Öffnung sollen Orte des Miteinanders erhalten bleiben sowie das Angebot für „günstiges als auch hochwertiges Essen“.