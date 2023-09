„Midsummer Burger-Party“ im Apolda: Eine echt leckere Idee

Dirk Lorenz-Bauer würdigt eine besondere Veranstaltung.

Originelle Ideen lösen meist Resonanz beim Publikum aus. Auch in Apolda kommt das gar nicht mal so selten vor. Würdigen wollen muss man das aber schon, wenngleich der alte Grundsatz weiterhin gilt: Jedem Tierchen sein Pläsierchen, gelle. Also: Wer am Samstag die „Midsummer Burger-Party“ im Paulinenpark nicht nutzte, dürfte etwas verpasst haben. Das Wetter war spätsommerlich angenehm. Und das Programm, das im Garten ums Museum und im Haus selbst geboten wurde, bot Kurzweil inklusive Musik. Zudem war es ja witzig-originell, die „Bürger-Burger“-Ausstellung des jungen Künstlers Christoph Tschernatsch mit dem Angebot frischer Burger zum Verzehr zu verknüpfen. Die Tische im Garten waren vom späteren Nachmittag an voll besetzt. Auch in die Sonderausstellung im Haus zog es Gäste. Das Interesse war derart groß, dass noch zu später Stunde durch die „Bürger-Burger-Schau“ geführt wurde.

Auch sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass man noch Lose erwerben kann. Am 3. Oktober soll nämlich eine der Bürger-Burger-Collagen an einen glücklichen Gewinner gehen. Na dann.