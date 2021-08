Milda: Konzertreigen mit Organisten und Duo

Milda. Einen Kultursommer organisiert die Kirchgemeinde Magdala. Die nächsten Konzerte stehen in Zimmritz, Milda und Ottstedt an.

Zwei Konzerte stehen beim Kultursommer „Kultur.Raum.Kirche“ des Kirchengemeindeverbandes Magdala an. Den Beginn macht Michael von Hintzenstern, der am Freitag, 27. August, in Zimmritz (Gemeinde Milda) spielt. Ab 19 Uhr lässt er die restaurierte Tröbst-Orgel erklingen, die im 18. Jahrhundert vom Weimarer „Hoforgelmeister“ Christian Wilhelm Christoph Tröbst errichtet wurde. Michael von Hintzenstern aus Weimar bringt Werke von J. S. Bach, G. F. Händel, Johann Krieger, Girolamo Frescobaldi und anderen zu Gehör.

Ein weiterer musikalischer Reigen folgt am Sonntag, 29. August, in der Kirche Ottstedt bei Magdala. Ab 14 Uhr spielen „Koppe und Band“ einen französischen Liedernachmittag mit Überraschungen. Thomas Grubert entlockt ab 16 Uhr der frisch restaurierten Oßmaritzer Peternell-Orgel auch moderne Töne.

Am Sonntag wird zudem in der Mildaer Kirche musiziert. Um 16 Uhr spielt das Duo Lavendel. Constanze Ulrich (Violine & Gesang, Halle) und Udo Hemmann (Gitarre & Gesang, Großkröbitz) wollen eine musikalische Reise von Klassik bis Blues für die ganze Familie bieten.