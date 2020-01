Minimal mehr Arbeitslose in Weimar

Mit einem minimalen Anstieg der Arbeitslosenzahl gegenüber November verabschiedete sich das alte Jahre in Weimar.

Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen ist im Dezember in der Stadt Weimar minimal gestiegen. Zum Jahresende waren hier 1628 Leute ohne Job. Das sind 6 mehr als im November, aber 172 weniger als Ende 2018. Im Weimarer Land, im Kreis Sömmerda und im Ilm-Kreis stieg die Erwerbslosenzahl im Dezember etwas spürbarer. In der Stadt Erfurt sank sie dagegen leicht.

„Die Wirtschaftsstruktur von Weimar, die von Verwaltung, Bildung, Handel sowie Gesundheits- und Sozialwesen geprägt ist, unterliegt weniger saisonalen Schwankungen. Wir erwarten jedoch im Januar einen erneuten Anstieg, da die zum Jahresende ausgelaufenen Befristungen und Kündigungen dann statistisch wirksam werden“, sagte Beatrice Ströhl, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Erfurt.

Die Arbeitslosenquote lag zum Jahresende in Weimar wie im November bei 5,1 Prozent. Ein Jahr zuvor betrug sie noch 5,7 Prozent. Die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen sank indes um 10 auf 141. Vor allem der Dienstleistungssektor, die öffentliche Verwaltung, das Gesundheits- und Sozialwesen, der Handel und die Personaldienstleistung meldeten freie Stellen.

Die Zahl der Menschen in Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) stieg in Weimar um 41 auf 2.688. Das sind 196 weniger als vor einem Jahr. Damit lag die Unterbeschäftigungsquote bei 8,2 Prozent. Die Unterbeschäftigung umfasst auch jene Menschen ohne Job, die an Qualifizierungen und anderen Maßnahmen teilnehmen oder erkrankt sind.