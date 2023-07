Eine Weimarerin fuhr eine Frau mit 3 Promille an. (Symbolbild)

Mit 3 Promille: 43-Jährige fährt Frau in Weimar an und flüchtet

Weimar. Eine alkoholisierte 43-Jährige fuhr eine andere Frau im Weimarer Ortsteil Tiefurt an. Die Polizei konnte die Fahrerin schnell stoppen.

Am Mittwoch fuhr eine 43-jährige Weimarerin mit 3 Promille eine andere Frau im Weimarer Ortsteil Tiefurt an, nachdem die Frau der 43-Jährigen den Fahrzeugschlüssel wegnehmen wollte. Die angefahrene Frau erlitt leichte Blessuren, der Sachschaden an ihrem Auto beläuft sich auf 3000 Euro. Der Grund dafür war, dass der Frau ein stehendes Auto auffiel, bei dem es der Fahrerin offensichtlich nicht gut ging. Als sie sich nach dem Befinden der 43-Jährigen erkundigte, stellte sie starken Alkoholgeruch fest.

Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, entschloss sie sich dazu, der Weimarerin den Fahrzeugschlüssel wegzunehmen, was diese unterband, indem sie sie wegschubste, die Tür zu schlug und losfuhr. Dabei touchierte sie zum einen die Frau selbst und deren Pkw Suzuki. Polizisten konnten die Frau schnell stoppen. Die Weimarerin wurde zur Blutentnahme gebracht, ihr Führerschein beschlagnahmt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.