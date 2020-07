Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit 80 Sachen gegen das Tempo-70-Schild

Ein Gegner des Tempolimits auf der Landstraße L1052 in Nähe des Stausees Hohenfelden hat mit seiner Fahrweise das Gegenteil erreicht. Tempo 70 wird nicht geknickt, nachdem schon das Schild dieses Schicksal ereilte. Der Verursacher des Verkehrsdelikts ist allerdings unbekannt. Passiert ist der Unfall zu Wochenbeginn am frühen Morgen. Am vergangenen Samstag und Sonntag war das Schild noch in Ordnung, sagen Ortskundige.