Mit 90 km/h durch 50er Zone - Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Trickbetrüger am Telefon

Weimar Polizisten habe am Mittwoch Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zudem schlug ein Mann Einbrecher in die Flucht. Diese und weitere Meldungen der Polizei Weimar.

Die Meldungen der Polizei für Weimar

Geschwindigkeitskontrollen

Am Mittwoch führten Polizisten in Buttelstedt eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr haben sie dabei 15 Temposünder ertappt. Am schnellsten war ein 76-jähriger VW-Fahrer mit über 90 gemessenen km/h bei erlaubten 50. Zudem wurde auch ein Radfahrer kontrolliert, weil er mit seinem Handy telefonierend an den Beamten vorbeifuhr. Das kostete den Mann ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro.

Vermehrt betrügerische Anrufe

Vermehrt kam es am Mittwoch wieder zu vermeintlichen Anrufen der Polizei bei Weimarer Einwohnern. In jedem der fünf bekannt gewordenen Fälle soll der Name und die Adresse des Angerufenen bei einer Einbrecherbande gefunden worden sein. Nach derzeitigem Stand durchschauten aber alle Betroffenen die versuchte Betrugsmasche und gaben keinerlei Auskünfte zu ihrer finanziellen Situation oder sonstigen persönlichen Umständen.

Einbrecher flüchten

Am Dienstagabend hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Lisztstraße Geräusche aus dem Keller. Als er der Geräuschkulisse nachging, stellte er fest, dass bereits mehrere Fahrräder vor dem Keller zum Mitnehmen bereitgestellt worden. Als die Täter den Bewohner bemerkten, flüchteten sie vom Tatort.

E-Bike gestohlen

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Rathenauplatz wurde zwischen vergangenen Mittwoch und Dienstag dieser Woche ein E-Bike im Wert von 1300 Euro gestohlen. Derzeit ist noch unbekannt, wie der Täter in den verschlossenen Bereich des Kellers vordringen konnte. Zudem war das Rad des 74-Jährigen extra angeschlossen, was den Dieb laut Angaben der Polizei aber nicht an der Tat hindern konnte.

