Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Archie in die Bronzezeit oder bei Goethe zu Sauriern

Bei den Schülern in Weimar können die Ranzen am Freitag wieder für gut eine Woche in der Ecke verschwinden – Zeugnisferien stehen bis zum 16. Februar an. Familien stehen in dieser Zeit viele Angebote in der Stadt offen. Hier ein Überblick.

Das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in der Humboldtstraße bietet zum Ferienauftakt am 8. Februar ab 11 Uhr die Familienführung „Mit Archie in die Bronzezeit“, die bereits für Kinder ab sechs Jahren gedacht ist. Das Museumsmaskottchen verrät ihnen alles über das Metall und nimmt sie mit in die Zeit der ersten Thüringer Fürsten. Bereits am Nachmittag ab 14 Uhr folgt die Führung „400.000 Jahre in 60 Minuten – Highlights der Thüringer Archäologie“. Die spannende Zeitreise in die Welt der Ur- und Frühgeschichte sowie zu verborgenen Schätzen ist für Kinder ab acht Jahren empfohlen. „Nachts im Museum“ heißt ferner am Dienstag, 11. Februar, ab 18 Uhr bei der Taschenlampenführung für Kinder ab sieben Jahren.

In der Tiefurter Mühle gibt die Puppenspielerin Christiane Weidringer am Sonntag, 9. Februar, ab 16 Uhr im Kaminraum ihr neuestes Kinderstück „Schneeflöckchen“ (ab drei Jahre). Es dreht sich nach einer Idee von Hedwig Haberkern um drei kleine Schneeflöckchen, die zur Erde schweben, um Abenteuer zu erleben.

Die gesamt Ferienwoche vom 10. bis 14. Februar hat die Kreativwerkstatt im Kerzenstall im Landgut Holzdorf geöffnet. In der Landgutallee können Kinder wie Erwachsene täglich von 8 bis 16 Uhr Kerzen ziehen.

Auch die Schöndorfer Schule der Phantasie hat sich für die Ferien etwas ausgedacht: Am Dienstag von 10 bis 12.30 können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren bei einem Workshop fantasievolle Figuren oder auch Schalen töpfern. (Infos und Anmeldung: 03643 / 421517, phantasie.weimar@gmx.de). Zudem stehen am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr Tiergeschichten, Märchen, Bücher für Leseanfänger, Bilderbücher für die Jüngsten, Spiele und mehr in der Mediothek bereit.

Das SOS-Familienzentrum bereitet für den 11. Februar einen Familienausflug zur Pfeifferquelle vor. Vom Treffpunkt um 11 Uhr am Parkplatz Belvedere (Buslinie 1) geht es durch den Park zum Waldspielplatz Belvedere. Dort wird gegrillt, was die Wanderer mitbringen. Ansonsten ist die Teilnahme kostenfrei (Anmeldung auf einer Liste im Familiencafé erbeten).

Bevor es dann wieder in die Schule geht, steht noch die Erlebnisführung „Schüchternes Faultier“ in der Ausstellung „Abenteuer der Vernunft“ auf dem Programm. Sie lockt am 16. Februar ab 14 Uhr (Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre frei) ins Schillermuseum. Dabei werden mit spielerischen Interaktionen Goethes naturwissenschaftliche Sammlungen erkundet. Verraten wird dabei unter anderem, was es mit Saurierfunden aus Bayern und mit einem Riesenfaultier auf sich hat.