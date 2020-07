Weimar. Zum Start in die Ferien gibt es im AWO-Bürgerzentrum in Weimar-Nord Spiele und Bastelangebote.

Mit Bastelspaß in Ferien starten

Ferienangebote für Familien bietet das AWO-Bürgerzentrum Weimar-Nord an der Schulze-Delitzsch-Straße 1 auch am Dienstag und Mittwoch, 21. und 22. Juli, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Auf die Kinder warten sommerliche Bastelangebote. Am Mittwoch wird eine Berg- und Talbahn insbesondere bei den jüngeren Gästen für Spaß sorgen. Kaffee, kalte Getränke und kleine Snacks runden die Nachmittage ab.

Anmeldung bei Teresa Ilskens, Tel.(03643) 7402994