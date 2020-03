Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Beethoven musikalisch nach Wien

Beethoven und seine Wiener Zeitgenossen sind auch beim Philharmonischen Chor Weimar 2020 das dominierende Thema. Für spannende Konzerte in Bad Berka und Ettersburg, unter anderem mit DNT-Opernchorbassist Oliver Luhn, sowie die Aufführung des Weihnachtsoratoriums sucht der Chor sangliche Unterstützung. Chorleiter Eckart Lange hat sich für die anstehenden Projekte Unterstützung geholt: Ralf Jorik Schöne, selbst Chordirigent und Präsident des Verbandes Deutscher Konzert Chöre (VDKC), übernimmt große Teile der Probenarbeit und die musikalische Leitung einzelner Konzerte. Für den Chor bedeutet das Gastdirigat neue Einblicke und Perspektiven, die der klanglichen Qualität schon jetzt zugutekommen. „Ich freue mich sehr über die Anfrage“, sagt Ralf Jorik Schöne dazu. „Der Chor bringt aus seiner Vergangenheit und den letzten intensiven Aufbaujahren ein großes Potenzial mit. Für den Themenschwerpunkt „Beethoven in Wien“ brauchen wir aber weitere Sängerinnen und Sänger, um große Bühnenwerke wie die Chorfantasie oder den Schlusschor aus Beethovens Neunter klanglich überzeugend umsetzen zu können.“ Gesucht werden deshalb jederzeit Sängerinnen und Sänger, die Spaß am gemeinsamen Musizieren und bestmöglich Erfahrung im Chorgesang haben. Notenkenntnisse sind von Vorteil, aber keine zwingende Voraussetzung. Geprobt wird immer dienstags um 20 Uhr im Chorsaal des DNT Weimar.