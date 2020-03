Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Bildern anderen Mut machen

An den „Zusammenhalt“ der Menschen aller Nationen in der Corona-Krise appelliert Paul Stabrey aus Umpferstedt mit seinem Mutmachbild. Damit beteiligt er sich an einer Aktion, zu welcher Dagmar Seel, Rektorin des Staatlichen regionalen Förderzentrums Weimar und Blankenhain, vor wenigen Tagen Schülerinnen und Schüler aufgerufen hatte. „Wir haben am Freitag 20 Bilder bekommen“, freut sich Dagmar Seel, dass die Aktion so gut angenommen wird und hofft auf viele weitere Einsendungen. Diese sollten an Staatliches regionales FÖZ Weimar, zu Händen Frau D. Seel, Bonhoefferstraße 46, 99427 Weimar, gesandt werden.