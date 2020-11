Mit dem Fahrrad zur EU in Brüssel

Auch Weimarer Klimaschützer wollen dabei sein, wenn Mitglieder von Parents For Future per Fahrrad zur Sitzung des EU-Rates nach Brüssel fahren. Sie schließen sich der Gruppe am Sonntag, dem 29. November, nach einer Kundgebung an, die um 12 Uhr auf dem Theaterplatz beginnen soll. Sichtbares Zeichen ihrer Unterstützung für das Pariser Klima-Abkommen ist, dass sie einen zwei Meter großen Eiffelturm dabei haben.