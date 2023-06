Mit dem Spaten in die Vergangenheit: Workshops und Führung in Weimars Museum für Ur- und Frühgeschichte

Weimar. Am Samstag lädt das Museum für Ur- und Frühgeschichte mit gleich drei Veranstaltungen in die Weimarer Humboldtstraße.

Im Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in der Weimarer Humboldtstraße finden am kommenden Samstag, 17. Juni, zwei Grabungsworkshops für die ganze Familie statt. Zudem lädt Museumsleiter Mario Küßner am frühen Nachmittag zu einer öffentlichen Sonderführung ein.

Anlässlich der Europäischen Archäologietage ermögliche das Museum unter dem Motto „Mit dem Spaten in die Vergangenheit“ um 10.30 Uhr und nochmals um 15.30 Uhr Einblicke in die archäologische Praxis. Gemeinsam mit Fachleuten können Besucher selbst archäologische Gerätschaften in die Hand nehmen und sich an den Testgrabungen versuchen. Eintrittspreis für Kinder ab 7 Jahre ist 3,50 Euro, für Erwachsene 5 Euro.

Spannende und teils auch provokante Fragen möchte zudem Mario Küßner in einem kleinen Vortrag und einer Führung zu entsprechenden Bereichen der Ausstellung stellen, mit Besuchern diskutieren und Fragen beantworten. Die öffentliche Sonderführung mit dem Titel „Natur – Kultur. Der Mensch prägt die Landschaft seit der Steinzeit“ beginnt um 14 Uhr. Hierfür gelten die Eintrittspreise des Museums, heißt es.

Näheres zu den Veranstaltungen gibt esauch unter www.alt-thueringen.de