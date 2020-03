Bei solchen Hinweisen wie diesem an einer Weimarer Apotheke muss der Kunde zunächst schlucken.

Weimar. Veranstaltungsabsagen reißen schmerzhafte Lücken in den noch immer gut gefüllten Veranstaltungskalender

Mit den Bachwochen stirbt auch die virtuelle Himmelsburg

Eine Reihe prominenter Absagen hat am Donnerstag schmerzhafte Lücken in den noch immer vollen Weimarer Veranstaltungskalender geschlagen. Besonders hart hat es die schola cantorum weimar getroffen. Sie muss ihr 4. Internationales Kinder- und Jugendchorfestival „StimmenKlangRaum“ auf 2021 verschieben. Mit Gastchören aus der Türkei, der Ukraine, aus Norwegen und Schwerin sowie der Chorakademie Erfurt war die Begrenzung auf maximal 500 Teilnehmer nicht einzuhalten.

Deutschlandweite Folgen hat die Absage der für heute geplanten szenischen Erinnerungen an den Kapp-Putsch durch den Verein Weimarer Republik. Er war Veranstalter für Aufführungen in 18 deutschen Städten.

Vorerst nur den Auftakt am 21. März trifft die Absage der Kinderuni Weimar. Die Familienvorlesung „Christophs Experimente“ soll aber nachgeholt werden. Über die Nachmittagsvorlesungen ab 1. April werde später entschieden.

Mit der Absage der Thüringer Bachwochen, für die 60 Veranstaltungen im Zeitraum vom 3. bis 26. April geplant waren, ist auch der Auftakt der Himmelsburg-Rekonstruktion passé. Am 5. April sollte sie in Weimar in der Hülle eines Überseecontainers eröffnet werden. Als gemeinsames Projekt der Thüringer Bachwochen und der Thüringer Tourismus GmbH war die virtuelle Rekonstruktion der Weimarer Schlosskapelle als Höhepunkt im Themenjahr „Musikland Thüringen 2020“ angekündigt. Sie sollte auf Festivals deutschland- und europaweit Station machen.

Ganz anders als noch am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung angekündigt, hat die Musikhochschule entschieden. Sie sagte plötzlich alle Veranstaltungen bis einschließlich 19. April 2020 ab. Auch der Unterrichtsbeginn für das Sommersemester steht noch nicht fest. Die Hochschule befinde sich im Abstimmungsprozess mit der Konferenz der Hochschulpräsidenten und dem zuständigen Ministerium, hieß es.

Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens haben alle für März geplanten Veranstaltungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.