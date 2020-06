In Höhe des ehemaligen Cafés Hainfels haben Günter Zimmermann und Rainer Barthel (von links) ein erst wenige Wochen altes Graffito entfernt.

Mit Kärcher und Handarbeit gegen Graffito

In Höhe des ehemaligen Cafés Hainfels haben Günter Zimmermann und Rainer Barthel (von links) ein erst wenige Wochen altes Graffito entfernt. Die beiden Ortsteilräte aus Oberweimar-Ehringsdorf schritten mit dem Einverständnis der Stadt und Unterstützung des Bauhofes an der besprühten Natursteinmauer zur Tat. Die passende Technik samt Benzinkärcher hat Zimmermann als ehemaliger Inhaber einer Baufirma auf Lager. Er war der erste professionelle Graffiti-Entferner in Weimar überhaupt