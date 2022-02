Teile des Franziskanerklosters, in dem sich Martin Luther mehrfach aufhielt, erstreckten sich bis zu später dort errichteten Wittumspalais.

„Mit Leib und Seele“ Weimar entdecken: Am 18. Februar ist Weltgästeführertag

Weimar. Stadtführer beteiligen sich ab 18. Februar mit einem interessanten Programm am Weltgästeführertag.

Unter dem Motto „Mit Leib und Seele“ steht der Weltgästeführertag 2022. In Weimar gibt es dazu kostenlose einstündige Führungen. Am Ende wird um eine Spende für den Gitarreverein Weimar gebeten.

Freitag, 18. Februar:

Stadtkirche, Ostseite, Luther-Bürste, 17 Uhr „Er fresse wie der Böhm und saufe wie ein Deutscher“ mit Wolfgang Renner: Spurensuche zu den Wirkungsorten von Martin Luther, der Lebensart von Fürsten und Bürgern im frühen 16. Jahrhundert – so mit Luthers leiblichen Tischreden und beseelter Sprachgewalt;

Samstag, 19. Februar:

Markt, am Gasthaus „Schwarzer Bär“, 14.30 Uhr „Bierdunst und Weinseligkeit“ -- Kaffeehäuser, Gasthöfe und Redouten um 1800“ mit Elke Hildebrandt: Rundgang zu den Orten der Leichtigkeit und des Frohsinns mit Geschichten rund ums Feiern und Tanzen, Essen und Trinken vor 200 Jahren;

Sonntag, 20. Februar:

Markt, am Hotel „Elephant“, 10.30 Uhr und 12 Uhr Uhr „Mit Leib und Seele Dichter – auf den Spuren von Schiller in Weimar“ mit Sandra Sembdner: Führung zu seinen Wohnsitzen, Infos zu den Kreisen, in denen er verkehrte und warum er ein „von“ im Namen trägt;

Eingang Historischer Friedhof, 14 Uhr „Das Leben und Wirken François René le Goullons als Mund- und Leibkoch der Herzogin Anna Amalia“ mit Uwe Butze: Spurensuche zum gebürtigen Elsässer, dessen Kochkunst nicht nur die Herzogin begeisterte und der zudem Unternehmer und Kochbuch-Autor war.

Montag 21. Februar:

Schweitzer-Gedenkstätte, Kegelplatz, 15 Uhr „Märchen in Weimar – ein literarisch-kulinarischer Spaziergang“ mit Petra Venzke: Weimar als Geburtsort des modernen Märchens. Ein unterhaltsamer Spaziergang mit Geschichten, Gedichten und einem leckerem Butterbrot.

Für die Teilnahme unter den gültigen Corona-Maßnahmen ist eine Anmeldung notwendig.

www.weimar.de/kultur/veranstaltungen/hoehepunkte/weltgaestefuehrertag/programm/