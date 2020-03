Tamta Magradze, Klavierstudentin an der Musikhochschule Weimar, nimmt am Internationalen Franz Liszt-Klavierwettbewerb in Utrecht teil.

Mit Mephisto-Walzer Liebe zu Liszt entdeckt

Die junge georgische Pianistin Tamta Magradze (25), Studentin an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, verspürt noch keinerlei Lampenfieber, Dabei nimmt die junge Georgien vom 17. bis zum 28. März an einem der weltweit bedeutendsten Klavier-Wettbewerbe teil, dem 12. Internationalen Franz Liszt-Klavierwettbewerb im niederländischen Utrecht. Sie eine von nur 14 jungen Pianisten aus aller Welt, die in Auditions in New York, Shanghai, Moskau und Utrecht für eine Teilnahme ausgewählt wurden. 71 junge Pianisten aus 30 Ländern hatten sich dafür beworben. Vor knapp sechs Jahren gewann Tamtas Landsmännin, die Weimarer Studentin Mariam Batsashvili, den 10. Klavierwettbewerb in Utrecht. Wir sprachen mit Tamta Magradze, Stipendiatin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, die ihre künstlerische Ausbildung an der Weimarer Musikhochschule bei Professorin Gerlinde Otto nach erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums jetzt mit dem Ziel Konzertexamen fortsetzt.

Wie fühlen Sie sich?

Sehr gut. Ich bin noch nicht aufgeregt, nicht nervös. Ich übe intensiv. Ich hatte mehr als vier Monate für die Vorbereitung, seit die Jury ihre Entscheidung im Oktober bekannt gab.

Wie läuft der Wettbewerb ab?

Der Wettbewerb hat Festivalcharakter. Die Teilnehmer spielen in allen drei Wettbewerbsrunden. In der ersten Runde werden Originalwerke von Liszt verlangt, in der zweiten Runde Kammermusik für Klavier, Geige und Cello und in der dritten Runde Liszt-Transkriptionen.

Wie bereiten Sie sich vor?

Natürlich bin ich fleißig. Doch ich brauche auch Freizeit. Ich spiele vielleicht morgens vier Stunden Klavier und am Abend noch einmal drei Stunden. Ich übe aber auch immer im Kopf, das hilft sehr. Ich bin zwar 25 Jahre alt. Aber um mich zu entspannen und abends gut einschlafen zu können, lese ich Märchen. Ich schaue auch gern Dokumentarfilme und fotografiere.

Wie fanden Sie zur Musik?

Meine Großmutter ist Klavierlehrerin. Musik hat eine Tradition in unserer Familie. Alle haben eine musikalische Ausbildung. Ich selbst spiele Klavier seit ich fünf Jahre alt bin. Seitdem wollte ich Pianistin werden. Ich kann nicht leben ohne Musik. Wenn ich nicht gut genug gewesen wäre, hätte ich gern Psychologie studiert. Das liegt mir sehr. Meine jüngere Schwester studiert Psychologie.

Wann haben Sie Liszts Musik für sich entdeckt?

Als ich 15 Jahre alt war, wollte ich den Mephisto-Walzer spielen. Meine Klavierlehrerin hat abgeraten, der sei „super schwer“, viel zu schwer für eine 15-Jährige. „Das schaffst du nicht“, meinte sie. Doch ich habe es geschafft. Liszt ist „mein“ Komponist.

Wie setzt man sich als Pianistin gegen die starke Konkurrenz durch?

Es sehe die anderen nicht als Konkurrenz. Ich denke, wir alle sind auf eine bestimmte Art sehr, sehr gut. Es ist deshalb schade, dass es bei einem solchen Wettbewerb nur drei Preisträger gibt.

In Vorbereitung auf ihre Teilnahme am Liszt-Klavierwettbewerb gibt Tamta Magradze am heutigen Samstag, 19.30 Uhr, im Festsaal Fürstenhaus ihr drittes Solokonzert.