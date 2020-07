Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Mohring durchs Grammetal

Zum 17. Mal wandert der Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Mike Mohring durch die Gemeinden seines Wahlkreises. Als Schauplatz der diesjährigen Tour hat sich der Apoldaer das Grammetal ausgesucht. Dort finden in eineinhalb Wochen die Wahlen des Landgemeinde-Bürgermeisters und des ersten gemeinsamen Gemeinderates statt.

Die Wandertour startet Freitag, 10. Juli, 12.30 Uhr an der Kirche in Bechstedtstraß mit einer Andacht, die Pfarrer Thomas Behr hält. Der Weg führt über Isseroda, Nohra und Utzberg nach Hopfgarten, wo die Wanderung gegen 18.30 Uhr in der Gaststätte „Zur Weintraube“ ihr Ziel findet. Zur Einhaltung aller Hygienevorschriften ist eine Anmeldung der Teilnehmer unter 036458/49320 oder buero@mike-mohring.de erforderlich.