Mit Stadtführer Axel Stefek zu Weimars Sagenschatz

Die Erlöse aus dem Weltgästeführertag in Weimar kommen dem Druckgrafischen Museum Pavillon-Presse zugute (Archivfoto).

Weimar. Rund um Weimarer Sagen drehen sich zwei Stadtführungen, die am Samstag anlässlich des Weltgästeführertages auf dem Programm stehen.

Einen besonderen Spaziergang durch die Altstadt bietet der Stadtführer Axel Stefek anlässlich des Weltgästeführertages an. Es geht um den „Sagenschatz der Stadt Weimar“ und Bezüge zu tatsächlich verbürgten Geschehnissen.

Eine Flut gedruckter Journale, Zeitungen und Unterhaltungsliteratur drang um 1900 in die Haushalte breiter Schichten. Das hatte zur Folge, dass die vielen bis dato mündlich überlieferten Sagen in Vergessenheit zu geraten drohten. Glücklicherweise konservierten der Historiker und Archivar Paul Mitzschke und seine Gattin Ellen die Weimarer Zeugnisse dieser besonderen Gattung Kulturgut in Schriftform.

Treffpunkt zum Spaziergang ist der steinerne Tisch im Ilmpark in der Nähe des Liszthauses. Bei der Führung wird um eine Spende für das druckgrafische Museum „Pavillon-Presse“ gebeten. Entgegen der Ankündigung auf einigen Internetplattformen beginnt der Rundgang an diesem Samstag, 18. Februar, erst um 14.30 Uhr.

Zuvor lädt im Rahmen des Weltgästeführertages am Samstag um 11 Uhr Brittina Jauch an den Südeingang des Stadtschlosses. Hier erfahren Interessierte mehr über die sagenhafte hölzerne Wendeltreppe im Bibliotheksturm, die 1670 in Weida entstand und erst im 19. Jahrhundert nach Weimar kam.