Vorerst kommt der Corona-Stab noch an zwei Tagen pro Woche in diesem kleinen Saal im Gefahrenschutzzentrum zusammen.

Mit Stand Dienstag waren es in Weimar noch vier aktive Covid-19-Fälle

Es bleibt in der Region vorerst bei vier aktuellen Covid-19-Erkrankungen. Am Dienstag meldeten die Gesundheitsämter aus Weimar und aus dem Weimarer Land drei bzw. eine Infektion. Damit sind von den insgesamt 141 (68/73) seit März infizierten Personen bereits 133 Patienten genesen. Vier Menschen starben. Insgesamt 44 Personen sind noch in Quarantäne, davon nur vier im Landkreis. Dort befinden sich allerdings weitere sechs Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.

Weimars Stab für außergewöhnliche Ereignisse (Corona-Stab) hat seine Beratungen seit dieser Woche auf dienstags und donnerstags reduziert.