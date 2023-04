Mit Tagespaten ans Nordkap für die Weimarer Tafel

Weimar. Ehemaliger Banker aus Weimar nimmt an Wohltätigkeits-Rallye teil. Für die 7500 Kilometer rund ums Nordkap hat er ein klares Spendenziel.

Drei Jahre ist es schon wieder her, dass er in den Ruhestand ging. Wirklich ruhig ist dieser für Manfred Roth zwar noch nicht, aber mit der Verantwortung des Vorstandsvorsitzenden einer Genossenschaftsbank nicht mehr zu vergleichen.

Zu Fuß stehen der Rennsteig, der Rhönwanderweg und der Rothaarsteig in seinem Routenbuch. Drei Mal hat er mit dem Rad die Alpen überquert. Ein schwerer Sturz erwischte ihn dagegen ausgerechnet in der Weimarer Heimat.

Ohne Navi und GPS an den Polarkreis

Vielleicht ist Verantwortung ja ein Antrieb, der Manfred Roth jetzt ein anderes Abenteuer suchen lässt. Statt ausgedehnter Rad- und Wandertouren geht er auf eine Rallye bis zum Nordkap.

Die “Baltic Sea Circle 2023” ist eine Wohltätigkeits-Rallye mit Start und Ziel in Hamburg. Vom Fischmarkt der Hanse-Stadt aus geht es mit einem Old- oder Youngtimer auf eine 7500 Kilometer lange Strecke. Ohne GPS und Navi soll diese in 16 Tagen absolviert werden.

Mit Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Estland, Lettland, Litauen Polen liegen neun Länder auf der Rallye-Strecke. Sie führt auch an den Polarkreis und zum Nordkap.

An den Start geht Manfred Roth im Team „Hänsel und Gretel“. Denn er hat mit Rita Emmel seine Schwester (64) aus Bruchköbel als Co-Pilotin. Sie ist nicht etwa Rallye-Fahrerin, sondern Buchhalterin in einem Möbelhaus. Team-Gefährt wird ein Volvo V70 (Baujahr 1998) mit 330.000 Kilometern auf dem Tacho.

Dennoch trauen es sich die Geschwister zu, die Strecke nach den Rallye-Vorschriften zu bewältigen und dabei pro Kilometer einen Euro für die Weimarer Tafel einzufahren. Den Basiserfolg garantieren sie mit einer nennenswerten Eigenspende. Das Team „Hänsel und Gretel“ sucht jedoch weitere Sponsoren.

„Ich könnte mir Tagespatenschaften von Firmen vorstellen, die alle Kilometer einer Etappe in Euro honorieren“, sagt Manfred Roth. Im Gegenzug würde das Rallye-Team die Etappe dem Sponsor widmen und tagesaktuell mit Fotos und Videos für den Social-Media-Auftritt begleiten. Aber auch Einzelspender sind willkommen. Manfred Roth: „Jeder Euro geht an die Weimarer Tafel.“

Warum die Weimarer Tafel? – Um eine Antwort auf diese Frage ist Roth nicht verlegen: „Die Weimarer Tafel setzt sich seit 1996 täglich für sozial schwache Menschen ein, die ohne Unterstützung ihre Lebenssituation nicht bewältigen können.“ Derzeit werden monatlich etwa 1400 Erwachsene und 700 Kinder von der Weimarer Tafel mit Lebensmitteln versorgt. Nicht zu vergessen die etwa 800 Menschen aus der Ukraine.