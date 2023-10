Mit Taschenlampen durchs Museum für Ur- und Frühgeschichte in Weimar

Weimar. Eine besondere Führung und ein Workshop für Familien stehen diese Woche im Museum für Ur- und Frühzeitgeschichte in Weimar auf dem Programm.

In einer Taschenlampenführung können Besucherinnen und Besucher ab sieben Jahren das Thüringer Museum für Ur- und Frühgeschichte am Dienstag, 10. Oktober, 17 Uhr, erleben. Wer dabei sein will, muss sich anmelden und zahlt den regulären Eintrittspreis.

„Taler, Taler, du musst wandern...“ ist das Programm am Donnerstag, 12. Oktober. Jeweils um 11, 13 und 15 Uhr startet ein Rundgang durch die Ausstellung. Im Anschluss können Teilnehmende ab sieben Jahren einen eigenen Münzstempel herstellen und sich eine keltische Münze prägen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Kinder zahlen 2,50 Euro, Erwachsene 3,50 Euro.

Anmeldung unter Telefon: 03643/818331 oder:museum@tlda.thueringen.de