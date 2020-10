Mit über 2 Promille und in Schlangenlinien unterwegs - Busscheibe eingeschlagen - Dutzende Temposünder

Scheibe von Bus eingeschlagen

Mehrere Scheiben eines VWs schlugen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in Weimar ein. Der Bus stand abgestellt auf dem Parkplatz eines Hotels im Süden der Stadt. Vermutlich hatten es der oder die Täter auf die im Wagen aufbewahrten E-Bikes abgesehen. Da sich das Fahrzeug aber nicht öffnen ließ, verließen der oder die Täter den Tatort ohne jegliche Beute.

Mit über 2 Promille in Schlangenlinien unterwegs

Am Mittwochabend erhielt die Polizei den Hinweis, dass ein aus Richtung Nohra fahrender Pkw sehr langsam und in Schlangenlinien auf der B7 unterwegs war. Entgegenkommende Autos mussten teilweise ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Polizisten konnten das Fahrzeug auf der Straße nicht ausmachen. An der Anschrift des Fahrzeughalters fanden sie den Wagen schließlich. Der 61-jährige Fahrzeughalter räumte auch unumwunden ein, mit dem Pkw unterwegs gewesen zu sein. Mit ihm wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 2,2 Promille. Der Weimarer wurde zur Blutentnahme gebracht, sein Führerschein wurde vorerst sichergestellt. Fahrer, die durch die Fahrweise des Pkw Alfa Romeo auf der B7 zwischen Nohra und Weimar gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden.

Fahrrad gestohlen

Ein unbekannter Dieb brach im Mittwoch in Mellingen das Gartenhaus eines 49-Jährigen auf. Hieraus wurde eines von mehreren Fahrrädern entwendet. Der Wert des entwendeten Rades beläuft sich auf etwa 600 Euro. An der Gartenlaube verursachte der Täter einen Schaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Dutzende Tempoverstöße

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Nauendorf wurden im Zeitraum von 13.15 Uhr bis 20.30 Uhr 501 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 38 Verstöße im Verwarngeld, einer im Bußgeld Bereich sowie zwei Fahrverbote festgestellt. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 99 km/h bei erlaubten 50 km/h.