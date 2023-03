Mit und ohne Rose: Mehrere Veranstaltungen zum Frauentag in Weimar

Weimar. Zwischen Feiern und Fordern: Veranstaltungen in Weimar machen mit unterschiedlicher Herangehensweise auf Gleichberechtigung von Frauen aufmerksam.

Mit einer Mischung aus politischen Forderungen, Feiern hier und da sowie Gelegenheiten, ins Plaudern zu kommen, würdigte Weimar am Mittwoch den Internationalen Frauentag. Dazu, den 8. März nicht dem gewohnten Alltag zu überlassen, trugen in der Stadt gleich mehrfach Unterstützerinnen und Unterstützer bei.

Eine Abordnung des Weimarer Handwerker-Carnevals überraschte im Atrium die Kundinnen. Als Rosenkavaliere zogen vier Mitglieder der närrischen Garde um HWC-General Andreas Ender durch das Haus und verteilten am Mittag Rosen. Eine Botin vom Essen auf Rädern geriet derweil in der Steuerkanzlei Zanin in eine fröhliche Frauentagsrunde mit dem ganzen Team. Allein das Menü des Tages – Rippchen – reichte nur für eine Person.

Zur gleichen Zeit machten Rosen auch an der Ecke von Frauentor- und Schillerstraße die Runde. Hier hatten sich die CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann und Weimars Frauen-Union um deren Vorsitzender Katrin Götz angesagt, um Passantinnen mitzuteilen: „Darauf kommt’s uns in Weimar an.“ „Insbesondere in diesem Jahr können wir den Frauentag nicht feiern, ohne auch in andere Länder zu schauen, etwa auf die Situation der Frauen im Iran oder in der Ukraine“, sagte Antje Tillmann. Insofern spiele für sie feministische Außenpolitik durchaus eine Rolle, wenngleich sie kein Freund dieses Begriffes an sich sei. Was die Weimarerinnen in ihrer Stadt bewegt, wollte die Abgeordnete unter anderem mit einer Postkartenaktion ergründen. In Gesprächen am Infostand habe die gebürtige Düsseldorferin darüber hinaus einiges erfahren, was den Feiertag hier in der Vergangenheit zu etwas Besonderem machte.

Gleichberechtigung statt Rosen

„Wir brauchen eure verdammten Rosen nicht, wir brauchen Gleichberechtigung“, halt es wenig später beim Straßenfest der Initiative Flinta-Kampftage-Weimar über den Theaterplatz. Der Begriff Flinta stehe für Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und agender und vereine damit alle vom Patriarchat betroffenen Menschen gleichermaßen, erklärt Mitorganisatorin Rosa.

Neben Musik von MetaWare gab es Redebeiträge, Infomaterial und Piñatas, an denen der Frust auf das Patriarchat ausgelassen werden konnte. „Transfeindlichkeit ist vor allem in den USA ein großes Thema. Aber auch in Weimar häufen sich Übergriffe“, gibt Rosa zu bedenken und fügt hinzu „Auch Frauen fühlen sich immer noch unsicher.“

Wenige Meter weiter hatte sich die Weimarer Linke um einen Infostand versammelt. Auch dort keine Rosen, dafür Kakteen. Die stehen symbolisch für die Wehrhaftigkeit der Frauen, sagt Linken-Fraktionsvorsitzender Steffen Dittes und macht auf die nach wie vor geringe Repräsentanz von Frauen in politischen, technischen, wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Gremien aufmerksam.

Bereits am Mittag hatten sich Weimars Bündnisgrüne auf dem Theaterplatz eingefunden und Blumenzwiebeln samt Infomaterial zu Care-Arbeit verteilt. „Wir wollen Zuversicht mit Informationen verbinden“, erläutert Grüne-Stadträtin Ines Bolle. „Wir sind die Sachen sehr schnell losgeworden.“