Mitmachaktionen und Beratung

Aufgrund der Coronakrise entfällt das Familienfest des SOS-Familienzentrums Weimar am 15. Mai. Gleichwohl bemühen sich die Mitarbeitenden für Eltern und Kinder da zu sein. So werden täglich Akutsprechstunden per Telefon oder Skype angeboten (03643/493440). Die Eltern-Kind-Kreativwerkstatt wartet online mit Bastelideen auf und freut sich über kreative Rückmeldungen. Und jede Woche montags ab 14 Uhr sind neue Mitmachkisten vor dem Haus zu finden.

www.sos-kinderdorf.de