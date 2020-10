Mittelalter hält diesmal mit Markt Einzug

Vor drei Wochen musste die Torgauer Agentur „Sündenfrei“ aufgrund der Corona-Infektionszahlen im Weimarer Land noch pausieren. Jetzt darf sie in Kranichfeld wohl einziehen. Fürs anstehende Wochenende hat sie zum Mittelaltermarkt auf der Niederburg eingeladen. Alle nötigen Hygieneregeln seien beachtet. Eine Mund-Nase-Abdeckung sei nach derzeitigem Stand draußen lediglich im Bereich der WC-Anlagen erforderlich.

Seit 16 Jahren veranstaltet die Mittelalter-Agentur das Ritterturnier auf der Niederburg. Coronabedingt werden in diesem Jahr aber keine Lanzen splittern, um große Ansammlungen von Zuschauern zu vermeiden. Einen Markt will sie dennoch gestalten – mit fast 50 Ständen, historischem Handwerk, Musik, Gaukelei und Zauberei. Die Besucher treffen auf alte Fertigkeiten: Schmieden, Töpfern, Seile drehen, Drechseln, Weben, Körbe flechten. Gärtnerin Ute Spieß reist mit ihren Zwiebelzöpfen aus einem kleinen Ort am Wörlitzer Park an. Am Stand daneben bietet Antje Dobberschütz aus Lübbenau Gurken nebst Meerrettich und Ketchup aus dem Spreewald. Ihr Mann Karl ist „Muhlenhauer“. Aus Lindenstämmen fertigt er große Mulden an, die man zum Kneten großer Mengen Teig benötigt. Um 11.30 und 15.30 Uhr empfängt außerdem Falkner Herbert Schütz sein Publikum.

Geöffnet ist der Markt am Samstag, 24. Oktober, von 11 bis 20 Uhr und Sonntag, 25. Oktober, von 11 bis 19 Uhr. Da die Gästezahl begrenzt ist, empfehlen die Veranstalter, sich die Tickets vorab im Internet zu kaufen. Eine Tageskasse gibt es allerdings auch.

Wenn das Limit von 1000 Besuchern zeitgleich erreicht sei, müsse man warten, bis andere Gäste die Veranstaltung verlassen.