Mobile Sprechstunde im „Haus Clara“ in Oberweimar

Zugang zum Büro der Ortsteilbürgermeisterin von Oberweimar-Ehringsdorf, Ines Bolle am Steinbrückenweg in Oberweimar.

Oberweimar. Seine mobilen Sprechstunden setzt der Ortsteilrat Oberweimar-Ehringsdorf am Donnerstag fort.

Mit einer Mobilen Sprechstunde setzt der Ortsteilrat Oberweimar-Ehringsdorf am Donnerstag, 3. August, von 17 bis 18 Uhr seine Sommer-Serie fort. Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle (B90/Grüne) besucht dieses Mal das neue Senioren-Service-Wohnen der Caritas im „Haus Clara“ Am Alten Flughafen. „Uns ist wichtig, dass möglichst alle Bürgerinnen und Bürger im Ortsteil die Möglichkeit haben, an einer Sprechstunde teilzunehmen. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, wenn wir direkt in die Quartiere gehen, also dorthin, wo sich die Menschen sowieso aufhalten“, sagt sie. „Das versuchen wir seit mehreren Jahren im Sommer zu realisieren.“ Alle Interessenten sind eingeladen, sich zum aktuellen Geschehen im Ortsteil zu informieren.

Die letzten beiden Häuser des Senioren-Service-Wohnens wurden kürzlich fertiggestellt. Das neue Quartier am Baumschulenweg beschäftigt den Ortsteilrat schon lange. Die Straße „Am Alten Flughafen“ wird öffentlich gewidmet. „Das soll meiner Kenntnis nach in einer der nächsten Stadtratssitzungen offiziell beschlossen werden. Immerhin schon vor acht Jahren wurde der Namensvorschlag des Ortsteilrates durch den Stadtrat bestätigt“, sagt Ines Bolle.