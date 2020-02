Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mobilfunkmast nimmt Gestalt an

Im Zeitplan liegen die Arbeiten am neuen Mobilfunkmast südlich von Tonndorf. Zu Beginn der Woche wurde der Stahlgittermast aus insgesamt fünf Teilen montiert und wuchs so auf 30 Meter Höhe mit 105 Leitersprossen. Am Mittwoch installierte die Firma Telekommunikationsbau-Services die erste Mobilfunktechnik. Damit steht auch fest, welches Netz dieser Mast vorerst verstärken soll: Die Telekom lässt LTE-Technik installieren. Wann der Mast jedoch in Betrieb geht, steht noch nicht fest. Dafür fehlen noch Verkabelung und Energie-Zuleitung.