Das Márcio de Sousa Quintett aus Zürich gastiert in Weimar.

Weimar. Die Montagsjazz-Reihe im C.Keller am Markt 21 in Weimar wird mit dem Márcio de Sousa Quintett fortgesetzt.

Modern Jazz aus Zürich

Das Márcio de Sousa Quintett macht auf seiner „Authority“ CD-Release-Tour 2020 Station im C.Keller am Markt 21 in Weimar. Mit der Wucht dreier Bläser und einer geerdeten Rhythm Section bahnt sich das Quintett unter Leitung des Schlagzeugers und Komponisten Márcio de Sousa seinen Weg. Traditionsbewusstsein im Jazz heißt für die Band, die Tradition selber immer wieder in Frage zu stellen, und die fünf Musiker beziehen ihre Kreativität aus eben dieser kritischen Auseinandersetzung. Das Konzert beginnt um 22 Uhr, Eintritt frei, Spenden erbeten.