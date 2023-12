Mon Ami Kino wird 25: Filmkritiker Knut Elstermann kommt nach Weimar

Weimar Im Februar feiert das Mon Ami Kino ein Jubiläum. Dafür kramt Kinoleiter Edgar Hartung in seinem Fotoarchiv

Im Februar wird es 25 Jahre her sein, dass der erste Film über die Leinwand des Mon Ami Kinos flimmerte. Zu diesem Jubiläum soll es am Sonntag, 4. Februar, ein Kinospezial geben, das Film, Fotografie und Literatur vereint. Erwartet wird Filmkritiker Knut Elstermann. Zudem wird die Ausstellung „Gesichter“ eröffnet, in der Kinoleiter und Fotograf Edgar Hartung nicht-alltägliche Fotografien zeigt.

In das Jubiläumsjahr startet das Mon Ami Kino am 4. Januar mit dem Musikfilm „Living Bach“ über den Ausnahmekomponisten und seine Enthusiasten. Regisseurin Anna Schmidt kommt am 8. Januar, 17 Uhr, für ein Filmgespräch ins Mon Ami. Am 4. Januar läuft zudem das Drama „The Quiet Girl“ an über ein verstummtes Mädchen, für das sich mit ihrem Besuch eines Paars in Irland vieles ändert. Ab 11. Januar läuft „Fremont“, ein Film über eine junge Afghanin, die in Kalifornien zum Sprachorgan für Menschen wird, die das Glück suchen. Weiterhin im Programm sind das Drama „Du wirst mich in Erinnerung behalten“ (ab 11. Januar), der Dokumentarfilm „Krähen – Die Natur beobachtet uns“ (ab 18. Januar), „Johnny and Me – Eine Zeitreise mit John Heartfield“ und der Dokumentarfilm „Joan Baez – I am a Noise“ (beide ab 29. Januar).