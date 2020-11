Mond strahlt zum Finale rund fünf Stunden über dem Kötsch

Stiller als gedacht, aber nicht weniger stimmungsvoll geriet die letzte Vollmond-Nacht des Jahres am Samstagabend auf dem Kötsch: Mehr als 30 Menschen folgten der Einladung des Vereins Kötschberggemeinde zum gemütlichen Beisammensein am Carolinenturm. Das Wetter spielte perfekt mit: Kurz vor Beginn um 18 Uhr klarte der zuvor durchweg bedeckte Himmel auf und gab bis gegen 23 Uhr den Blick auf einen aus östlicher Richtung strahlenden Vollmond frei.

Die Entscheidung, an dem Abend trotz der jüngsten Pandemie-Entwicklung festzuhalten, traf der Verein relativ kurzfristig. Der angekündigte Posaunenchor „Die Klinikbläser“ hatte allerdings am Donnerstag vorsichtshalber abgesagt. Auch auf eine Imbiss-Versorgung vor Ort verzichtete die Kötschberggemeinde, es gab lediglich Getränke aus Flaschen. Allerdings hatte eine Familie eine Schüssel Stockbrot-Teig mit auf den zweithöchsten Gipfel des Weimarer Landes gebracht und bot diesen zur Zubereitung am Lagerfeuer an.

Für das Feuer hatte Vereinsvorsitzender Wolfgang Grade, Förster im angrenzenden Revier, zusammen mit einem seiner aktuellen Praktikanten von der Fachhochschule Erfurt am Mittwoch einige alte Bänke zersägt, die nach rund 15 Jahren ihren Dienst auf dem Kötsch abgeleistet haben. Sie werden im Frühjahr ersetzt.

Die reguläre Saison der Turmöffnung an Sonn- und Feiertagen war auf dem Kötsch wie in jedem Jahr am 3. Oktober zu Ende gegangen, die neue beginnt ebenfalls traditionell am Ostersonntag. Dazwischen soll es auf dem Berg nur noch einmal richtig lebendig werden: Der Vereinsvorstand hat bereits Überlegungen angestellt, unter welchen Bedingungen der traditionelle Kötschberglauf am zweiten Weihnachtsfeiertag stattfinden kann. „Immerhin waren da in den letzten Jahren immer so um die hundert Läufer am Start“, so Grade. Der Turm, der sonst beheizt als Umkleideraum zur Verfügung steht, bleibt diesmal in jedem Fall geschlossen, versetzte Starts zur Vermeidung größerer Läufergruppen sind im Gespräch.