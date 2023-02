Mond und Mars im Teleskop: Weimarer Schillergymnasium lädt ein

Weimar. Öffentliche Beobachtung in der Sternwarte des Weimarer Gymnasiums am Mittwoch.

Am kommenden Mittwoch, den 1. März, findet an der Sternwarte des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Weimar erneut ein öffentlicher Beobachtungsabend statt. Darüber informiert die Schule in einer Pressemitteilung.Mit ihren Teleskopen laden das Friedrich-Schiller-Gymnasium, der Verein Sterngucker sowie die AG Astronomie zur Beobachtung des Mondes ein. Weiter können Interessenten abhängig von den Bedingungen auch einen Blick auf den Planeten Mars werfen. Ganz generell könne auch der winterliche Nachthimmel betrachtet werden, heißt es in der Ankündigung. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Haupteingang des Schiller-Gymnasiums in der Thomas-Mann-Straße in Weimar. Alle Hobbyastronomen und Interessierte sind herzlich eingeladen.