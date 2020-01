Beim Montagsjazz im C.Keller am Markt 21 stellt sich eine neue studentische Formation vor.

Weimar. Es gibt wieder Montagsjazz im C.Keller am Markt 21 in Weimar.

Montagsjazz im C.Keller

Die Montagsjazzreihe im C.Keller am Markt 21 in Weimar erfreut sich großer Beliebtheit. Eine neue Formation aus Studierenden der Franz-Liszt-Hochschule wird am Montag, 20. Januar, im C.Keller ein buntes Programm aus Modern Jazz und eigenen groovigen Stücken darbieten. Es musizieren Sonia Loenne (Gesang), Max Löbner (Gitarre), Jan Portisch (Bass) und Martin Surga (Schlagzeug). Ihr Konzert beginnt um 22 Uhr, Der Eintritt ist frei.