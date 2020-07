Weimar. Die Reihe der Montags-Jazz-Konzerte im C.Keller am Markt 21 wird mit der Leipziger Jazz-Rock-Band Riotig fortgesetzt.

Montagsjazz im C.Keller

Zum Montagsjazz nach der Corona-Pause lädt der C.Keller am Markt 21 am 6. Juli bereits zum zweiten Mal ein. Es gastiert das Leipziger Trio „Riotig“, dessen Musiker teils in Weimar studiert haben. Die Musiker bringen experimentell-rockige Töne zu Gehör, ein festes Markenzeichen der Jazz-Montage im C.Keller sind. Es musizieren Marcel Siegel (Bass), Matti Thölert (Schlagzeug) und Marvin Müller (Gitarre). Das Konzert beginnt um 22 Uhr, Einlass ab 21 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Besucherzahl ist begrenzt.