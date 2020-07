Mit Jazz-Rock ist die Band Phalanx am Montag im C.Keller in Weimar zu Gast.

Montagsjazz mit Band Phalanx

Jazz-Rock mit der Band Phalanx ist am Montag, 20. Juli, im C.Keller am Markt 21 in Weimar zu erleben. Es musizieren vier Jazzstudenten aus Bremen und Köln: Axel Zajac, Gitarre, Michael Haupt, Bass, Tobias Haußmann, Schlagzeug, und Mathieu Bech, Klavier und Komposition. Das Konzert beginn um 22 Uhr, Einlass ist ab 21 Uhr. Da wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nur eine beschränkte Platzzahl zur Verfügung steht, ist rechtzeitiges Erscheinen zu empfehlen. Der Eintritt ist frei.