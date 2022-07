Weimarer Angelverein fischt Mopedteile aus der Ilm

Weimar. Der „Erste Weimarer Angelverein“ ist ausgeschwärmt, um die Ilm in Weimar und den Kromsdorfer Speicher zu reinigen.

40 Mitglieder konnte der „Erste Weimarer Angelverein“ mobilisieren, um bei der diesjährigen Gewässer- und Uferbereinigung an der Ilm in Weimar sowie am Speicher Kromsdorf anzupacken. Während am Speicher bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr gesäubert wurde und entsprechend Vorarbeit geleistet war, gab es an der Ilm alle Hände voll zu tun. Sie wurde im gesamten Stadtgebiet von angeschwemmten Holz und Müll bereinigt. Dabei sammelten die Angler Glasscherben, Plastikmüll sowie Fahrzeugteile – etwa ein Rad und Teile eines Mopedmotors – ein. Die Stadtwerke Weimar entsorgen den Müll kostenlos. In einigen Gewässerabschnitten der Ilm liegen noch ein Absperrgitter sowie Balken und weiteres Holz, die die Helfer mit ihren Mitteln nicht erreichen konnten.