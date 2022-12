Mord auf der Firmenfeier: Krimi-Dinner im Weimarer Kirms-Krackow-Haus

Weimar. Auch in diesem Jahr wird wieder zum Krimi-Dinner nach Weimar geladen. Darum soll es gehen.

Nach guter Resonanz im vergangenen Jahr finde wieder ein Krimi-Dinner im Kirms-Krackow-Haus statt. Darüber informiert die Mitveranstalterin La Tarte Gastronomie. Unter dem Titel „Mord auf der Firmenfeier“ erwarte die Gäste ein Drei-Gänge-Menü, eingerahmt von einem spannenden und zugleich humorvollen Theaterabend, bei dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre detektivischen Fähigkeiten auf die Probe stellen können, heißt es.

Ausgangssituation: Johannes Fuchs, Chef der Anwaltskanzlei Fuchs, hat zur Jubiläumsfeier alle Mitarbeiter, samt Angehörigen zu einem großen Festessen eingeladen. Aus dem Nichts taucht ein altes Gesicht auf und sprengt damit die Feier. In der Firma gab es vor einigen Jahren einen seltsamen Selbstmord einer aufstrebenden Anwältin. Die Frage, ob es sich doch um Mord handelte, steht plötzlich groß im Raum.

Die Veranstaltung findet in Kooperation von La Tarte Gastronomie, Blaue Bühne Erfurt und Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten statt. Gespielt wird am 9., 10. und 17. Dezember, sowie zum Jahresausklang an Silvester. Einlass ist jeweils ab 19.30 Uhr, Spielbeginn ist 20 Uhr.

Tickets gibt es bei der Tourist-Info Weimar für 77,90 Euro oder für die Silvester-Vorstellung für 110,90 Euro.