Mordverdacht: Wurde ehemaliger Eintracht-Präsident Rolf Heller in Weimar umgebracht?

Der frühere Präsident des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt, Rolf Heller, wurde offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens. Seit Jahren lebte er in Weimar, wo er auch starb.

Auf der Gedenkfeier von Eintracht Frankfurt für den verstorbenen Ex-Präsidenten Rolf Heller am 3. Dezember wurde der aktuelle Vereinspräsident Peter Fischer deutlich. Er bezeichnete laut Hessischem Rundfunk die letzte Ehefrau seines Vorgängers als "Eigentor". Offenbar spielte Fischer damit auf Schwierigkeiten in der Ehe an, doch nun stehen weit schwerer wiegende Vorwürfe im Raum.

Laut HR ist Heller, der am 23. Oktober starb, Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Staatsanwaltschaft Erfurt führe demnach ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf ein Tötungsverbrechen – also Mord oder Totschlag. Das Gericht in Erfurt ist zuständig, weil Heller in Weimar lebte.

Ermittlungen gegen zwei Personen

Ein Sprecher der Erfurter Staatsanwaltschaft bestätigte auf Nachfrage des HR, dass gegen zwei Personen ermittelt werde. Ob es sich dabei um Hellers Witwe sowie deren Tochter handele, wollte der Sprecher wegen der laufenden Ermittlungen nicht sagen. Haftbefehle seien nicht ergangen, da es sich um einen Anfangsverdacht handele.

Offenbar hatten sich Angehörige Hellers eine Woche nach dem Tod des 78-Jährigen mit einem Verdacht an die Polizei gewandt. Eine Obduktion habe dann Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.

Die Fans von Eintracht Frankfurt zeigten Ende Oktober in der Nordwestkurve ein Banner zu Ehren von Rolf Heller. Foto: osnapix/imago

Eintracht-Vertreter bei Trauerfeier ausgeladen

Das Verhältnis zwischen Hellers Witwe und dessen ehemaligem Verein scheint zumindest belastet. Nach Aussage des aktuellen Präsidenten Fischer war der Verein von der Trauerfeier am 22. November auf dem Hauptfriedhof in Weimar ausgeladen worden.

Das sagte Fischer laut HR auf der eigenen Gedenkfeier des Vereins für Heller, zu der rund 150 Weggefährten gekommen waren.

Der gebürtige Frankfurter Heller war 1991 für die AOK nach Weimar gekommen und hatte unter anderem als Berater und in Leitungsfunktionen für den FC Rot-Weiß Erfurt und Chemie Leipzig gearbeitet. Als Beisitzer wirkte er im Sport- und Verbandsgericht des Thüringer Fußball-Verbands und war auch Beisitzer im Nordostdeutschen Fußballverband. Am 30.01.2021 wurde er offiziell aus dem Verbandsgericht verabschiedet.