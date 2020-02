Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorsäge fällt Riesen im Ilmpark

Im Zuge von Fällarbeiten, die die Klassik-Stiftung derzeit aus Gründen der Verkehrssicherheit durchführen lässt, brachte die Motorsäge auch diesen Riesen am Tempelherrenhaus im Ilmpark zu Fall. Nach Angaben der Stiftung sind oder waren in der Anlage zehn Bäume so stark geschädigt oder wegen der vergangenen trockenen Jahre bereits abgestorben, dass sie nicht gerettet werden konnten. Ebenfalls betroffen sind zwölf Bäume in Belvedere und drei Bäume im Tiefurter Schlosspark. Die Baumfällarbeiten sind laut Stiftung bis maximal Ende Februar vorgesehen.