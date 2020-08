Mühlgraben steht kurz vor der Fertigstellung

So sah die Baustelle des Mühlgrabens vor einigen Monaten aus.

Tannroda. Entlang des kleinen künstlichen Gewässers in Tannroda ist ein Rundweg zur ehemaligen Untermühle und Papierfabrik entstanden

Nach rund einem Jahr steht die Sanierung des Mühlgrabens zwischen der Landstraße 1060 und der Schwarza in Tannroda nunmehr kurz vor dem Abschluss. Wie Jutta Almeroth vom Bauamt der Stadt Bad Berka mitteilte, muss die beauftragte Firma Baru aus Rudolstadt nur noch Restarbeiten an der zweiten Wehranlage fertigstellen. Insgesamt war eine sechsstellige Summe in das Projekt geflossen.