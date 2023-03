München startet die Frühjahrsputz-Saison

München. Die Einwohner im Bad Berkaer Ortsteil sind für Samstagvormittag zum Mitmachen aufgerufen. Weitere Orte ziehen in den kommenden Wochen nach.

Der erste Frühjahrsputz im Weimarer Land steigt in diesem Jahr im Bad Berkaer Ortsteil München: Für Samstag, 18. März, ab 10 Uhr sind die Einwohner zum Anpacken aufgerufen. Wie Ortsteilbürgermeisterin Kerstin Pölzing vom Verein „Münchener Initiative“ mitteilte, soll der Schwerpunkt wie in den Jahren zuvor auf der Reinigung des Ortes inklusive der Wege liegen, zudem werde man sich den Blumenkästen entlang der Hauptstraße widmen.

Arbeitshandschuhe und Müllsäcke hält Pölzing auf Anfrage bereit, für die Entsorgung des Grünschnitts hat sie einen Container bestellt, der neben dem Wohnblock in der Adolf-Tegtmeier-Straße stehen wird. Für die mit Unrat und Müll gefüllten Säcke gibt es zwei Sammelplätze – einen ebenfalls an dem Wohnblock, der andere gegenüber dem Eingang zum Rittergut. Gegen 12 Uhr soll die Aktion in geselliger Runde am Weg zur Gartenanlage „Am Habichtsfang“ mit einem von der Stadt spendierten Imbiss ausklingen.

Weitere Bad Berkaer Frühjahrsputze sind am 25. März (die Kurstadt selbst und Tiefengruben), 1. April (Bergern, Gutendorf, Meckfeld und Schoppendorf) sowie 22. April (Tannroda) geplant. Für alle gilt: Wer sich nicht am gemeinsamen Einsatz beteiligen kann, sollte den Tag zum Anlass nehmen, vor seinem Grundstück die Wege und Straßen zu reinigen.