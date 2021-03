München startet Saison der Reinemacher

Platz, um sich laut Corona-Regeln aus dem Weg zu gehen, ist im kleinen Bad Berkaer Ortsteil München allemal. An die 20 Einwohner, darunter Sabrina Rossow und ihr Sohn Thore, packten am Samstag denn auch guten Gewissens beim Frühjahrsputz an. Im Wald hatte sich etlicher Unrat angesammelt – von Bauschutt, Schläuchen und Kabeltrommeln über ausgedientes Spielzeug und Möbelteile bis hin zu einem Toilettenbecken. Das nächste Großreinemachen steht am 20. März in Tiefengruben an.