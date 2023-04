„Musica della regione“ klingt Weimar und das Weimarer Land zum Klingen

In der Buttelstedter Kirche werden am 17. Juni die diesjährigen Stadt- und Dorfkirchenmusiken eröffnet. Das letzte Konzert erklingt in Tiefurt.

Weimar/Weimarer Land. Stadt- und Dorfkirchenmusiken finden vom 17. Juni bis 16. Juli statt. Darauf darf sich das Publikum freuen:

Unter dem Titel „Musica della regione“ stehen in diesem Jahr vom 17. Juni bis 16. Juli die Stadt- und Dorfkirchenmusiken in Weimar und im Weimarer Land. Dabei präsentiere sich die Musik-Region überaus wohlklingend und faszinierend. Das betonte Viola-Bianka Kießling, Referentin für Musik und Heimatpflege im Landratsamt.

Beim Blick ins Programm gerät sie ins Schwärmen: „Grandiose Orgeln, deren Erbauer-Namen sich wie das ,Who is who’ der Orgelbaumeister des 19. Jahrhunderts lesen, und wunderbare Idiophone aus den Glockengießereien des Apoldaer Raumes erwarten zauberhafte Künstler.“ Dabei gehe es um Künstler, die einerseits von hier in die Welt gingen, und andererseits um solche, die als „Zugereiste“ zur Bereicherung geworden seien. Und natürlich um jene, die hier zu Hause sind. Sie alle würden das musikalisch-bunte Musikleben der Region prägen. Viele seien dabei Absolventen des Musikgymnasiums Schloss Belvedere oder der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar.

Das Repertoire vom ersten Konzert in Buttelstedt bis zum letzten in Tiefurt kennt keine Genre-Grenzen: Klänge mittelalterlicher Antiphonen, klassische Kompositionen, Improvisationen über Melodien aus Oper-, Operette und Musical haben die Künstler im Gepäck und wollen ebenso eine rasante Zeitreise durch die Musikepochen und Länder gestalten.

Vertreten sind Hildegard von Bingen im Dialog mit der Musiksprache der libanesischen Künstlerin Fairuz, „Skyfall“ von Adele, erlebbar wird die Welt der Geisterfrauen, Kobolde und Feenwesen Irlands sowie ebenso „L’amour 20.23“. Und natürlich dürfe einer der ganz Großen nicht fehlen: Werke Johann Sebastian Bachs werden mit denen Astor Piazollas die Konzertreihe eröffnen und davon überzeugen, dass die Präzision des Barocks mit der Leidenschaft des Tango Nuevo wunderbar verschmelzen könne.

